تقارير: الوصل الإماراتي يقدم عرضًا لاستعارة الإكوادوري جايبور

هل يضم الوصل اللاعب الإكوادوري؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قدم نادي الوصل الإماراتي، عرضًا رسميًا لنادي إندبندينتي الأرجنتيني، من أجل الحصول على خدمات الإكوادوري فرناندو جايبور، لاعب وسط الفريق.

وأشار موقع "استوديو فوتبول" الأرجنتيني، إلى أن الوصل عرض على إندبندينتي مبلغ 700 ألف دولار، للحصول على خدمات جايبور لمدة موسم على سبيل الإعارة.

الوصل الإماراتي عرض على الفريق الأرجنتيني، الحصول على خدمات جايبور، مع أحقية الشراء بقيمة 4 ملايين دولار بعد انتهاء فترة الإعارة.

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ويلتقي الوصل مع وكيل أعمال جايبور خلال خلال الساعات المقبلة، من أجل إتمام الصفقة بشكل نهائي لصالح الفريق الإماراتي.

جايبور صاحب الـ27 عامًا، يعد واحدًا من أفضل صناع اللعب بالدوري الأرجنتيني، حيث يلعب بالقدم اليمنى ويجيد لعب الكرات الثابتة.

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ويسعى الوصل لتعويض رحيل كايو كانيدو إلى العين خلال الصيف الجاري، بالتعاقد مع صانع ألعاب متميز، ليكون زميلًا للثلاثي الأجنبي فابيو دي ليما ورونالدو مينديز وويلتون سواريز.