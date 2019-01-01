رسميًا - الوحدة السعودي يتعاقد مع الأسترالي جودوين

إضافة جديدة للوحدة السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الوحدة السعودي، عن التعاقد مع الأسترالي كرايج جودوين بشكل رسمي، وذلك خلال معسكر الفريق المقام في سلوفينيا.

وكان الوحدة قد أعلن من أيام، عن التعاقد مع قودوين، قادمًا من نادي أدلايد الأسترالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الوحدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا لتوقيع اللاعب الأسترالي على العقود.

إدارة نادي #الوحدة توقع رسمياً مع الأسترالي كرايج قودوين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد وصوله للمعسكر الخارجي في سلوفينيا حيث سينضم غداً لتدريبات الفريق .#الوحدة_في_سلوفينا pic.twitter.com/ObWwyyVv8a — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) July 18, 2019

وجاءت تغريدة الوحدة كالآتي: "إدارة نادي الوحدة توقع رسميًا مع الأسترالي كرايج جودوين لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد وصوله للمعسكر الخارجي في سلوفينيا حيث سينضم غدًا لتدريبات الفريق".

ويستعد الوحدة حاليًا في سلوفينيا، لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، حيث يخوض العديد من المباريات الودية خلال المعسكر الخارجي.