تقارير: عضو شرف الهلال يفاوض القادسية للتعاقد مع هارون كمارا

هل يحصل الهلال على خدمات كمارا؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

دخل عضو شرف في نادي الهلال، في مفاوضات مع نادي القادسية، من أجل الحصول على خدمات هارون كمارا، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الهلال يسعى لتدعيم صفوفه بشكل جيد، من أجل تعويض إخفاقه الموسم الماضي محليًا، حيث لم يحقق الفريق أي لقب محلي.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن أحد أعضاء الشرف بنادي الهلال، دخل في مفاوضات من أجل نقل هارون كمارا، إلى صفوف الزعيم.

وفقًا لـ @sport_jazirah



🔷 الهلال يدخل بقوة في مفاوضات هارون كمارا نجم القادسية

▪️عضو شرف هلالي يرغب في التوقيع مع اللاعب قبل الاتحاد pic.twitter.com/GETsv6YLIu — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 8, 2019

مفاوضات عضو شرف الهلال، جاءت بعد دخول كمارا اهتمامات الإدارة برئاسة فهد بن نافل، وأيضًا المدرب الروماني لوشيسكو، الذي طلب التعاقد مع مهاجم آخر.

كمارا صاحب الـ21 عامًا هو لاعب مواليد، وانضم لصفوف منتخب السعودية أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة.

وبذلك ينافس الهلال نظيره الاتحاد، والذي يسعى للحصول على خدمات هارون كمارا من القادسية.