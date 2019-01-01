إنترناسيونال البرازيلي: الهلال قدم عرضين لإدينيلسون والاستغناء عنه مرفوض

محاولات مسؤولي الزعيم مع النادي البرازيلي باءت بالفشل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد مارسيلو ميديروس؛ رئيس نادي إنترناسيونال البرازيلي، أن الاستغناء عن إدينيلسون؛ لاعب وسط الفريق، مرفوض تمامًا، رغم تقديم الهلال السعودي أكثر من عرض للحصول على خدماته.

صاحب الـ29 عامًا يجيد اللعب في أكثر من مركز دفاعي بالملعب، ولا يزال في عقده مع النادي البرازيلي موسمين، حيث ينتهي في صيف عام 2021.

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وقال رئيس إنترناسيونال، في تصريحاته لصحيفة "correiodopovo": "إدينيلسون لاعب مهم لنا، لذلك رفضنا عرضين من الهلال له، والآن لا أحد في الفريق يمتلك أية عروض، وهذا جيد لنا حتى نحافظ على استقرار الفريق من أجل تقديم موسم مميز".

وأوضحت الصحيفة أن عرض الزعيم الأول كان يقدم بقيمة تجاوزت 5 ملايين دولار، بينما وصل عرضه الثاني إلى 15 مليون دولار تقريبًا.

لاعب الوسط خاض عدة تجارب احترافية في الدوري الإيطالي بناديي جنوى وأودينيزي، بجانب انتقاله لعدد من الأندية البرازيلية.