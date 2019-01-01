رئيس الهلال يجتمع مع إدارة بنفيكا لمناقشة بنود ضم كاريلو

هل يحسم الهلال صفقة كاريلو لصالحه؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يعقد فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، جلسة حاسمة الآن في مدينة لشبونة البرتغالية، مع إدارة نادي بنفيكا، لحسم صفقة البيروفي أندريه كاريلو.

وانتهت فترة إعارة كاريلو لفريق الهلال بنهاية الموسم الماضي، بعد فترة إعارة لمدة موسم واحد من صفوف النادي البرتغالي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن فهد بن نافل يجتمع مع إدارة بنفيكا، لمنافشة بنود عقد كاريلو مع الهلال.

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📎https://t.co/nxlVSUAJeL pic.twitter.com/kVzgQ8FrGf — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 19, 2019

ويسعى رئيس الهلال للوصول إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي بنفيكا، يقضي بانتقال كاريلو ؛إلى الزعيم بشكل نهائي.

كاريلو شارك مع منتخب بيرو، ووصل معه إلى نهائي كوبا أميركا أمام البرازيل قبل الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبذلك يقترب الهلال من التعاقد مع كاريلو الذي قدم مستويات رائعة الموسم الماضي مع الزعيم، بشكل نهائي من بنفيكا.