الشباب يعلن عودة عبد الملك الخيبري لمدة موسمين

الخيبري يعود إلى الشباب مرة أخرى

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الشباب رسميًا، عن التعاقد مع عبد الملك الخيبري، لاعب فريق نادي الهلال، في صفقة انتقال حر، ليعود مرة أخرى إلى صفوف الليوث.

وانتقل الخيبري من صفوف الشباب إلى صفوف نادي الهلال، في صيف عام 2016، ليلعب في صفوفه موسمين.

نادي الشباب نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة يعلن خلالها عن عودة الخيبري مرة أخرى إلى معقل الليوث.

ووقع الشباب مع عبد الملك الخيبري على عقد لمدة عامين، حيث تمنت إدارة النادي للاعب التوفيق في مسيرته المقبلة.

وكان ناد الهلال قد وقع على مخالصة مالية مع عبد الملك الخيبري منذ أيام، ليعود مرة أخرى إلى بيته نادي الشباب.