الرائد يعلن ضم المغربي الدوادي ومدافع الأهلي فيصل دراسي

الرائد يواصل تدعيم صفوفه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الرائد السعودي، عن التعاقد مع المغربي جلال الدوادي، والمدافع السعودي فيصل دراسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى الرائد لتدعيم صفوفه بشكل جيد، استعدادًا للموسم الرياضي السعودي الجديد، وذلك من أجل المنافسة على أحد مراكز القمة.

الرائد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التعاقد مع لاعب الوسط المغربي جلال الدين الدوادي، لمدة موسمين قادمين.

🙏🏻 رحبوا معنا بإبن اغادير



المغربي "جلال الداودي"



رائدياً لموسمين 👏🏻🔥🇲🇦🇾🇪 #الرائد pic.twitter.com/aR7k84C7EB — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) July 10, 2019

الدوادي صاحب الـ30 عامًا الذي انضم من صفوف حسنية أغادير المغربي، كان قد لعب للعديد من الأندية، أبرزها المغرب التطواني، وأولمبيك آسفي، والفتح الرباطي.

كما أعلن الرائد عن موافقة الأهلي على إعارة المدافع فيصل دراسي صاحب الـ22 عامًا، لمدة موسم واحد.

✍🏻 وافقت إدارة النادي الأهلي @ALAHLI_FC على إعارة لاعب خط الدفاع "فيصل دارسي" 22 سنة لنادي #الرائد لموسم واحد وسيتواجد اللاعب اليوم في مقر النادي ببريدة وقدمت إدارة الرائد شكرها لإدارة الاهلي على تعاملها الراقي أثناء المفاوضات



Welcome Faisal Darse 👏🏻🇾🇪 pic.twitter.com/xAlIqO0Fki — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) July 10, 2019

ووجهت إدارة الرائد شكرها إلى الأهلي، على التعامل الراقي أثناء المفاوضات، للحصول على خدمات المدافع فيصل الدراسي.