الانتقالات

الرائد يعلن ضم المغربي الدوادي ومدافع الأهلي فيصل دراسي

التعليقات()
الرائد يواصل تدعيم صفوفه
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الرائد السعودي، عن التعاقد مع المغربي جلال الدوادي، والمدافع السعودي فيصل دراسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى الرائد لتدعيم صفوفه بشكل جيد، استعدادًا للموسم الرياضي السعودي الجديد، وذلك من أجل المنافسة على أحد مراكز القمة.

الرائد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التعاقد مع لاعب الوسط المغربي جلال الدين الدوادي، لمدة موسمين قادمين.

الدوادي صاحب الـ30 عامًا الذي انضم من صفوف حسنية أغادير المغربي، كان قد لعب للعديد من الأندية، أبرزها المغرب التطواني، وأولمبيك آسفي، والفتح الرباطي.

اختيارات المحررين

كما أعلن الرائد عن موافقة الأهلي على إعارة المدافع فيصل دراسي صاحب الـ22 عامًا، لمدة موسم واحد.

ووجهت إدارة الرائد شكرها إلى الأهلي، على التعامل الراقي أثناء المفاوضات، للحصول على خدمات المدافع فيصل الدراسي.

إغلاق