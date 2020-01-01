يوفنتوس يدرس التخلص من رونالدو

النادي الإيطالي يسعى لتجديد الدماء

غموض كبير يواجه مستقبل المهاجم البرتغالي مع يوفنتوس ، بسبب الخطط المستقبلية للنادي الإيطالي، وإمكانية تخليه عن اللاعب قبل نهاية عقده.

رونالدو رحل عن ريال مدريد في مفاجأة كبيرة عام 2018، منضماً إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو، بعقد ممتد حتى صيف 2022.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت أن إدارة يوفنتوس قد تضطر للتخلص من صاحب الـ35 سنة، نظراً للرغبة الواضحة في تجديد دماء الفريق بعناصر صغيرة في السن.

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أزمة كورونا أيضاً قد تصبح أحد الأسباب المؤدية لهذه الخطوة، نظراً للأزمة المالية الحالية وارتفاع راتب رونالدو السنوي مع النادي.

وهو ما يعني غلق الباب تماماً أمام فكرة التجديد مع المهاجم البرتغالي الحاصل على 5 كرات ذهبية، ومنحه فرصة البحث عن فرصة أخرى بعد نهاية الموسم القادم.

ويطمح يوفنتوس في الحصول على قيمة مالية مناسبة عن طريق بيع رونالدو في صيف 2021، بدلاً من خسارته بالمجان في حالة رحيله بعد نهاية عقده العام التالي.

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ومن المقرر أن يستهدف النادي الإيطالي العديد من العناصر البديلة، من أجل تعويض الرحيل المتوقع للنجم البرتغالي عن فريق المدرب ماوريسيو ساري.

جدير بالذكر أن رونالدو شارك في 32 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم قبل التوقف بسبب فيروس كورونا، سجل خلالهم 25 هدفاً وصنع 4 آخرين.