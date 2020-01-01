كوليبالي يعطي إشارة قوية حول اقترابه من باريس

النادي الفرنسي يبحث عن مدافع كبير في الصيف

أثار كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، الجدل حول رحيله عن النادي الإيطالي، بعدما قام بشراء فيلا بالعاصمة الفرنسية باريس.

التكهنات مستمرة تجاه مستقبل المدافع السنغالي، وسط اهتمام كبير من أندية أوروبا بالحصول على خدماته، أبرزها باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وتشيلسي.

باريس بالتحديد يبحث عن لاعب بقلب الدفاع، تحسباً للرحيل المحتمل للبرازيلي تياجو سيلفا بعد نهاية عقده في 30 يونيو المقبل.

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موقع "لو باريزيان" كشف عن قيام كوليبالي بشراء فيلا في باريس، تبلغ مساحتها 220 متر مربع بقيمة 4 ملايين يورو، مازالت تحت قيد الإنشاء في الوقت الحالي.

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وأوضح الموقع أن هذه الخطوة، تأتي تزامناً بالاهتمام الشديد من باريس بالحصول على خدمات صاحب الـ28 سنة، بوجود مفاوضات ملموسة حالياً مع إدارة نابولي لإتمام الصفقة.

وتعني هذه الأنباء أن النادي الفرنسي أصبح حالياً هو الأقرب لضم كوليبالي، بقيمة تصل إلى 75 مليون يورو، على حساب جميع الأندية المهتمة بضمه.