ليستر سيتي يبدأ التفاوض مع آدم لالانا

صفقة مجانية على أبواب الثعالب في الصيف

قرر نادي ليستر سيتي الإنجليزي، القيام بالتعاقد مع آدم لالانا لاعب ليفربول، وذلك بعد نهاية عقده مع الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صاحب الـ31 سنة جذب أنظار العديد من الأندية داخل البريميرليج الفترة الماضية، بعد انتهاء الآمال في إمكانية توقيعه على عقد جديد مع ليفربول.

شبكة "سكاي سبورتس" كشفت عن اهتمام ليستر بالتعاقد مع اللاعب، لرغبة المدرب بريندان رودجرز في تدعيم الخيارات الهجومية بصفوف الثعالب.

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وأوضحت أن ليفربول قام بمنح اللاعب أحقية التوقيع مع أي نادٍ آخر قبل نهاية الموسم، بعدما تبين عدم تحمس الريدز للتجديد معه فترة أطول.

وعلى الجانب الآخر يبحث ليستر عن إضافة في مركز الجناح الذي يمثل مشكلة كبيرة لرودجرز، ليعتبر لالانا أحد الخيارات غير المكلفة التي قد تفيد الفريق بفضل خبرته الكبيرة في البريميرليج.

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وأما اللاعب نفسه، فبالرغم من ترحيبه بالفكرة، إلا أنه طلب الحصول على بعض الوقت، من أجل حسم مصيره بشكل نهائي والنظر في جميع العروض المقدمة له.

يذكر أن لالانا انضم لليفربول قادماً من ساوثامبتون في 2014، خاض 175 مباراة وسجل 22 هدفاً بقميص الفريق، حيث تعثرت مسيرته بشكل كبير بسبب الإصابات.