ريال مدريد يفتح أبواب يوفنتوس أمام كين

النادي الإيطالي يتصدر سباق التعاقد مع مهاجم توتنهام

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، الخروج من سباق التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، بسبب السعر المرتفع المطلوب من نظيره الإنجليزي توتنهام.

المدرب زين الدين زيدان، كان يعتبر كين هو الهدف الرئيسي له بسوق الانتقالات الصيفية القادمة، نظراً لحاجة الفريق لمهاجم جديد في ظل تخبط الفرنسي كريم بنزيما.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت تخلي ريال عن هذه الفكرة تماماً، لصعوبة دفع مبلغ 230 مليون يورو سعر الدولي الإنجليزي، تزامناً مع الأزمة المالية الحالية بسبب فيروس كورونا.

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الأزمة جعلت الموارد المتاحة لزيدان بالميركاتو الصيفي غير كافية لإبرام صفقات كبرى، مما يفتح الباب أمام باقي الفرق المنافسة للتعاقد مع كين.

يوفنتوس ومانشستر سيتي وكذلك مانشستر يونايتد ، الآن أصبحوا هم الأقرب للتعاقد مع صاحب الـ26 سنة، في حالة التوصل لاتفاق نهائي مع توتنهام.

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دانييل ليفي رئيس النادي اللندني يرفض التخلي عن كين لأي نادٍ داخل الدوري الإنجليزي، مما يضع يوفنتوس في صدارة السباق، حيث يبحث النادي الإيطالي عن مهاجم بديل لتعويض الرحيل المتوقع للأرجنتيني جونزالو هيجواين.

يذكر أن كين نجح في تسجيل 17 هدفاً وصنع هدفين مع توتنهام في 25 مباراة بقميص الفريق هذا الموسم، قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.