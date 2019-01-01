رسميًا - الحزم السعودي يضم المغربي فتوحي من دبا الفجيرة الإماراتي

الحزم يواصل تدعيم صفوفه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الحزم السعودي، عن التوقيع مع المغربي إدريس فتوحي، لاعب نادي دبا الفجيرة، لمدة موسمين مقبلين.

ويسعى الحزم لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

ونشر الحزم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها عن التعاقد مع إدريس فتوحي.

#الحزم

بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح

التوقيع النهائي مع لاعب الوسط المغربي ادريس فتوحي قادماً من نادي دبا الفجيرة الاماراتي وذلك لمدة سنتين ..

💛💙♥️ pic.twitter.com/cjQBAO837v — نادي الحزم السعودي (@AL7AZEMFC) July 18, 2019

وجاء نص التغريدة كالآتي:

"بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح

التوقيع النهائي مع لاعب الوسط المغربي إدريس فتوحي قادمًا من نادي دبا الفجيرة الإماراتي وذلك لمدة سنتين".

وأنهى الحزم الموسم الماضي بالدوري السعودي، محتلًا المركز الثالث عشر، في ترتيب جدول الدوري.