رسميًا - الجزيرة الإماراتي يعلن استعارة كينو من بيراميدز

تجربة جديدة للاعب البرازيلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، عن التعاقد بشكل رسمي، مع البرازيلي ماركوس داسيلفا "كينو"، لاعب فريق بيراميدز المصري، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

محمد السويدي، رئيس نادي الجزيرة، قال خلال تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "أود أولا أن اتوجه نيابة عن شركة الجزيرة لكرة القدم بالشكر الجزيل للإدارة العليا للنادي على دعمها الكريم للفريق الأول وعلى حرصها المتواصل على تهيئة جميع سبل النجاح لكل الفرق الرياضية في النادي، وأشكر أيضا سعادة سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز وإدارة النادي المصري الشقيق على تسهيل انتقال كينو للجزيرة بصفة الإعارة".

وواصل: "إدارة بيراميدز تعاملت بشكل احترافي وروح طيبة، والتي أظهروها تجاه الشركة خلال جميع مراحل التفاوض مع اللاعب، ونتطلع برغبة صادقة وكبيرة لمزيد من التعاون الرياضي والتسويقي والإداري وتبادل الخبرات مع بيراميدز في المستقبل القريب، سعيا لعلاقات رياضية أقوى وبما يعود بالنفع وبالمزيد من التقدم والنجاح على الناديين الشقيقين".

رسميا: الجزيرة #فخر_ابوظبي يكمل إجراءات التعاقد مع البرازيلي كينو قادما من بيراميدز المصري بصفة الإعارة



التفاصيل https://t.co/I97SzDMHUl pic.twitter.com/lDv7zXh8FW — نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) July 7, 2019

رئيس الجزيرة تابع: "كينو يتمتع بقدرات فنية كبيرة ونال إشادات فنية واسعة بسبب ما قدمه من مستويات كبيرة مع بيراميدز في الدوري المصري، ونحن سعداء بانضمامه لـ فخر ابوظبي وواثقون أنه سيحصل على الدعم والمساندة من زملائه في اللاعبين".

وأردف: "اللاعب البرازيلي سيحصل على الترحيب والمؤازرة من مشجعي الجزيرة ليقدم الإضافة المطلوبة للفريق بداية من منافسات الموسم الكروي الجديد، ونتمنى له ولجميع زملائه التوفيق لتقديم ما يرضي طموحات الإدارة والمشجعين".

كينو شارك الموسم الماضي رفقة بيراميدز في 33 مباراة، تمكن خلالهم من صناعة وتسجيل 21 هدفًا، خلال بطولتي الدوري والكأس.