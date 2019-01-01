رسميًا - الأهلي يعلن ضم يزيد البكر من الفيصلي 4 سنوات

عنصر جديد ينضم للأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن النادي الأهلي، عن التعاقد مع يزيد البكر، لاعب فريق نادي الفيصلي، لمدة 4 سنوات مقبلة، من أجل تدعيم صفوف الراقي.

نادي الفيصلي أعلن عن انتقال البكر إلى الأهلي، موجهة الشكر له على الفترة التي قضاها، والجهد الذي قدمه مع زملائه بالفريق.

ومن جانبه، أعلن النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إتمام التعاقد مع يزيد البكر لمدة 4 سنوات مقبلة.

بدعم من الأمير منصور بن مشعل :

يزيد البكر يوقع رسمياً للنادي #الأهلي pic.twitter.com/ErvXLJWH52 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) June 27, 2019

البكر لحق بزميله السابق في نادي الفيصلي سلطان مندش، الجناح الذي انضم للأهلي مؤخرًا.

يأتي ذلك ضمن إطار سعي إدارة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق، استعدادًا للموسم المقبل.

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الأهلي خرج الموسم الماضي دون حصول على أي بطولة، ولن يشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل بسبب عدم احتلال أحد المراكز المؤهلة للبطولة القارية.