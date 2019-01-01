تقارير: الأهلي يحصل على توقيع مدافع القادسية

الأهلي يواصل تدعيم صفوفه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجح النادي الأهلي، في التعاقد مع محمد الخبراني، مدافع فريق القادسية، من أجل تمثيل صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

الأهلي يواصل تدعيم صفوفه خلال الفترة الحالية، حيث آخر صفقاته كانت اللاعب يزيد البكر، لاعب الفيصلي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة القادسية أرسلت توقيعها الرسمي لإدارة الأهلي، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

⚡️ “ميركاتو سعودي ساخن 🔥 أبرز النجوم الذي قد نراها الموسم القادم 💫”https://t.co/8J4cAbiVYm — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 28, 2019

ولعب الخبراني في صفوف المنتخب السعودي، حيث يعد واحدًا من أهم المدافعين الذين برزوا خلال الموسم الماضي.

إدارة الأهلي تعاقدت مع الخبراني، بناء على طلب من الجهاز الفني بقيادة برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني الجديد للفريق، لتدعيم دفاعه.

وكان الخبراني يرتبط بعقد مع القادسية، يستمر حتى يونيو 2021، وشارك في 26 مباراة الموسم الماضي 2018/2019.