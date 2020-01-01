إنتر يترقب موقف جيرو مع تشيلسي

خطوة محتملة للنادي الإيطالي خلال الأيام القادمة

يراقب نادي إنتر الإيطالي، موقف المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو مع تشيلسي، قبل اتخاذ خطوة رسمية من أجل التعاقد معه بسوق الانتقالات الحالي.

جيرو تقلص دوره مع المدرب الجديد فرانك لامبارد في تشيلسي، ليصبح على اعتاب الرحيل عن الفريق قبل نهاية عقده الصيف القادم.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أكدت رغبة أنطونيو كونتي مدرب إنتر في الحصول على خدمات اللاعب، باعتباره خيار جيد منخفض التكلفة لتوفير المزيد من الدعم الهجومي لفريقه.

وتأتي المشكلة الوحيدة التي تواجه إنتر، هي اهتمام نادي ليون الفرنسي بالتعاقد مع جيرو، وتقديمه ضمانات أكبر لمشاركته بصفة أساسية في النصف الثاني من الموسم الحالي.

وأوضح الموقع الإيطالي، أن ليون على اتصال دائم بجيرو، ومن المتوقع تقدمه بعرض رسمي للحصول على خدماته خلال الأيام القليلة القادمة.

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ومن جانبه يعتبر اللاعب صاحب الـ33 سنة فكرة المشاركة كأولوية له بخطوته القادمة، طمحاً في التواجد بتشكيل المدرب ديديه ديشان ليورو 2020.

يذكر أن جيرو انضم لتشيلسي في يناير 2018، قادماً من غريمه اللندني أرسنال في صفقة وصلت قيمتها 17 مليون يورو.