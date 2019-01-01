تقارير: كولن الألماني يرغب في ضم التونسي إلياس السخيري

هل ينضم السخيري إلى الفريق الألماني؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

دخل نادي كولن الألماني في مفاوضات مع إلياس السخيري، لاعب وسط فريق مونبلييه الفرنسي ومنتخب تونس، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي كولن الألماني يبحث خلال الوقت الحالي عن لاعب وسط، ويبدو أن السخيري هو الأقرب لضمه في هذا المركز.

وأشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن فريق كولن قد يكلف صفقة السخيري بين 4 إلى 5 ملايين يورو، لإقناع مسؤولي مونبلييه الفرنسي.

هذه المواجهة الثانية بين المنتخبين في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع 🥉

المباراة الأولى كانت في نسخة 1978 وفازت بها نيجيريا 2-0 🇳🇬#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/GxUfVQbdhz — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

وينتهي عقد السخيري مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم المقبل، حيث يرغب ناديه في الاستفادة منه ماليًا، وهو الأمر الذي دفع النادي الألماني للتقدم بعرض ليس بالكبير ماديًا.

وشارك السخيري مع منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر حاليًا، حيث وصل معهم إلى مباراة تحديد المركز الثالث.

ويستعد السخيري للمشاركة مع تونس في مباراة نيجيريا لتحديد المركز الثالث، مساء اليوم الأربعاء.