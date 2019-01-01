الانتقالات

الهلال أم النصر؟ - كاريلو يتحدث عن مصيره

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أين سيلعب كاريلو الموسم المقبل؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تحدث البيروفي أندريه كاريلو، لاعب الهلال السعودي المعار من بنفيكا البرتغالي، حول مصيره الموسم المقبل، بعد انتهاء فترة إعارته للزعيم بنهاية الموسم الماضي.

كاريلو كان قد انضم لصفوف نادي الهلال، قادمًا من بنفيكا، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ويرغب الزعيم في ضمه بشكل نهائي.

اللاعب البيروفي قال خلال تصريحات لصحيفة "نوتيكياساومينتو" البيروفية: "لا أفكر خلال الوقت الحالي في شيء، لأنني أقضي أجازتي حاليًا ولا يشغلني مستقبلي".

أندريه كاريلو تابع: "لا أعرف أين سألعب حتى الآن، ولا أعرف مصيري الموسم المقبل، ولكن سأقوم بالوقوف على العروض التي ستصل لي والاستقرار على الأنسب".

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جاء ذلك بعد تصارع الهلال والنصر للحصول على خدمات كاريلو، والذي تألق مع الزعيم الموسم الماضي، ومع منتخب بلاده في كوبا أميركا الأخيرة.

آخر عرض قدمه الهلال إلى بنفيكا كان 15 ملايين يورو، للتعاقد مع اللاعب، ولكن النصر رفع عرضه إلى 17 مليون يورو.

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