أتلتيكو مدريد يعود لمطاردة لاكازيت

النادي الإسباني يسعى لاستغلال حاجة أرسنال للأموال

رغم انشغاله بالموسم الحالي، إلا نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، يحاول التحضير بالشكل المناسب للموسم القادم، عن طريق تدعيم صفوف فريق المدرب دييجو سيميوني، بالتفاوض مع أليكساندر لاكازيت مهاجم أرسنال.

أتلتيكو عانى من أزمة هجومية على مدار الموسم الحالي، حيث نجح في تسجيل 31 هدفًا على مستوى الدوري الإسباني، وهو ما أثر على حظوظه في المنافسة.

السبب الرئيسي لهذه الحالة، هو تراجع مستوى ألفارو موراتا ودييجو كوستا، والمشاكل البدنية للبرتغالي جواو فيليكس، وحاجته للمزيد من الوقت للتأقلم.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كشفت عن اهتمام سيميوني بالحصول على خدمات لاكازيت، كهدف رئيسي له خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

اللاعب يتبقى له عامين على نهاية عقده مع أرسنال، والصورة ليست واضحة حتى الآن بشأن رحيله أو التوقيع على عقد جديد، خاصة بعد قيام المدرب ميكيل أرتيتا بتركه على دكة البدلاء في أكثر من مناسبة.

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ضعف فرص أرسنال في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم وخروجه من الدوري الأوروبي، مع حاجته لتوفير المزيد من الأموال لتعويض ذلك، جميعها أمور تزيد من فرص أتلتيكو في ضم الفرنسي.

يذكر أن أتلتيكو مدريد سبق وأن اتفق على ضم لاكازيت مع ناديه السابق ليون مقابل 63 مليون يورو، لكن الصفقة فشلت بسبب عقوبة النادي الإسباني بحظره من تسجيل لاعبين جدد، ليختار اللاعب الانتقال لأرسنال ويتألق بشكل لافت مع الفريق اللندني.