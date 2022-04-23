"انتقاد الصحف الإسبانية لبيل عار ومثير للاشمئزاز"

يحظى جاريث بيل نجم ريال مدريد بمكانة كبيرة في منتخب ويلز، ويعتبر من أهم نجوم البلاد بشكل عام داخل وخارج كرة القدم.

ولهذا دافع عنه المدير الفني لمنتخب ويلز روبرت بايج مؤخرًا بقوة، أمام الانتقادات التي توجه له من الصحافة الإسبانية.

بايج قال في تصريحات لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية: "أتواصل بشكل دائم مع بيل وأعرف إلى ماذا يحتاج وأحيانًا أطالبه ببعض الأنماط في التدريبات، وهكذا نفعل مع أرون رامسي".

عار!

ودافع عنه بقوة أمام انتقادات الصحف الإسبانية قائلًا: "إن هذا عار، أمر مثير للاشمئزاز، ولكن هذا الرجل يملك القوة العقلية التي لم أرها من قبل، إنه أكثر شخص إيجابي يمكن أن تقابله".

كما أشاد بايج بتواضع بيل ومساعدته للشباب في منتخب ويلز، وإلى أي مدى يحرص على أن يكون قريبًا منهم جميعًا.

كيف يدعم بيل الشباب؟

وقال بايج: "حينما دخل سوربا توماس (جناح هيدرسفيلد تاون) إلى المنتخب في نوفمبر، لم يكن قد رأى جاريث (بيل) سوى في لعبة فيفا، ولكن جاريث (بيل) أتى بنفسه وبدأ بالحديث معه".

وأضاف بايج عن هذا الموقف: "سوربا فتح عينيه بدهشة، لا يمكنك توقع الوقت الذي قضاه معه جاريث (بيل).. إنه شاب اعتيادي للغاية ونحن محظوظون للغاية بوجود متواضع مثله معنا".

اقرأ أيضًا..

ألابا وكاسيميرو يضعان أنشيلوتي في ورطة قبل موقعة مانشستر سيتي

ريال مدريد يتجاهل شائعات بقاء مبابي وينتظر توقيعه الرسمي

لوبيتيجي لريال مدريد: ترتيبنا كان سيختلف من دون تقنية الفيديو