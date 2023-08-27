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بعد انتقاده لتحركات السعودية .. جاري نيفيل يتراجع: ربما أفكر في العمل هناك!

زهيرة عادل
Gary Neville 2023Getty
دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتاز

الأسطورة الإنجليزي يتحول من جبهة المعارضين للداعمين بسؤال واحد فقط!

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تحول الأسطورة الإنجليزي جاري نيفيل من جبهة المعارضين للتحركات السعودية في لحظة، عندما طُرح عليه سؤال واحد فقط، لكنه كان كفيلًا، ليكشف الوجهة الآخر للمنتقدين.

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الأسطورة الإنجليزي خرج في يونيو الماضي متحدثًا عن الخطر السعودي على الدوري الإنجليزي الممتاز، مطالبًا أندية بلاده بالتحرك لإيقافه، بدلًا من التعامل معها بفوضى.

لكن وخلال ظهوره الأخير كمحلل في قنوات "سكاي سبورتس"، وجه له زميله جيمي كاراجر، سؤالًا حول أجور اللاعبين في دوري روشن، قائلًا: "عندما تتحدث عن أجر كمليون ونصف المليون جنيه إسترليني في الأسبوع، إذا عُرض عليك هذا الراتب كمحلل، هل ستوافق؟".

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نيفيل كان صريحًا بما يكفي ورد: "ماذا؟ مليون ونصف أسبوعيًا؟ مممم ربما".

رد جاري نيفيل حطم نظريات من "يجلسون على الأريكة" منتقدين موافقة عدد من النجوم على الذهاب للسعودية، إذ يتغير الوضع عندما يضع المنتقدون أنفسهم موضع المنتقلين لدوري روشن، في ظل الاستثمار السعودي الكبير، وهو الحق المكفول لأي بلد يمكنها الاستثمار في عالم كرة القدم.

يذكر أن السعودية نجحت خلال الميركاتو الصيفي الجاري في استقطاب نجوم بحجم كريم بنزيما، نيمار دا سيلفا، نجولو كانتي، روبرتو فيرمينو، رياض محرز، خاليدو كوليبالي، إدوارد ميندي، فابينيو وغيرهم.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 88400كريم بنزيما
  • 9224خاليدو كوليبالي
  • 16413روبرتو فيرمينو
  • 7347نجولو كانتي
  • 18013مارسيلو بروزوفيتش
  • 37044صفقة أخرى
176441 الأصوات

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