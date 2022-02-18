"انتقادات ميسي سخيفة واحذروا من تكرار سيناريو إنريكي"

انتقد النجم الإسباني سيسك فابريجاس، حملة الهجوم التي يتعرض لها الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان ووصفها بالسخيفة.

ميسي يعاني من الظهور بمستوياته السابقة مع برشلونة في تجربته الجديدة بفرنسا، وهو ما تسبب في ظهور العديد من الانتقادات ضده.

وتعرض الأرجنتيني لموجة جديدة من الهجوم، بعد إضاعته لركلة جزاء أمام ريال مدريد، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

ومن خلال تجربته مع ميسي، تطرق فابريجاس إلى موقف زميله السابق، وما مر به بصورة مماثلة خلال فترة لويس إنريكي مع برشلونة.

ماذا قال فابريجاس عن ميسي؟

لاعب وسط موناكو قال لصحيفة "موندو ديبورتيفو":"لقد قرأت أشياء عديدة، وبالنسبة لي فهو لعب مباراة جيدة دون أي يكون ممتازًا".

وأضاف:"منح مبابي تمريرة لا يمكن لغيره القيام بها في الشوط الأول، وبعدها أهدر ركلة جزاء، ما المشكلة في ذلك؟ الحكم عليه بسبب إهداره لها يبدو سخيفًا بالنسبة لي".

وتابع:"أتذكر العام الأول للويس إنريكي عندما تعرض لانتقادات كثيرة، ثم تألق وفاز مع برشلونة بالثلاثية، الآن يحدث نفس الشيء، لذلك يجب عليك توخي الحذر عندما تتحدث عن ميسي، وهو لديه ما يكفي من الوقت لتغيير الأوضاع".

مستقبل مبابي وتألقه مع باريس

النجم الإسباني المخضرم قال عن كيليان مبابي:"إنه وحش، يمكنه الهجوم بالاعتماد على المساحات بشكل أكبر، والاستفادة من رؤية ميسي ونيمار".

واستكمل:"لا يمكن إيقاف مبابي لو حصل على المساحة اللازمة، ولكني لست متأكدًا ما إذا كان هو رقم واحد حتى الآن".

وعن مستقبل المهاجم الفرنسي وإمكانية انتقاله لريال مدريد:"إنها الحياة، ريال كان لديه كريستيانو رونالدو ولم يتوقف برشلونة عن الفوز، لذلك لست قلقًا من انتقاله للغريم التقليدي، لأن تشافي لديه الكثير من المواهب الشابة".

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