"انتقادات عنصرية مخجلة" .. زاها يتلقى رسائل مسيئة من الجمهور الإنجليزي

تلقى ويلفرد زاها، لاعب كريستال بالاس، رسائل عنصرية من جمهور فريق أستون فيلا قبل لقاء الفريقان في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

المدير الفني لنادي كريستال بالاس، روي هودسون، أعلن أنّ زاها تلقى العديد من الرسائل العنصرية خلال الفترة الماضية قبل مواجهة أستون فيلا.

وألزمت رابطة الدوري الإنجليزي جميع الأندية بالتضامن مع جملة Black lives matter ويتم الاحتفاء بها قبل كل مباراة في البطولة.

وقال هودسون في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "أعتقد من الضروري ألا تمر حادث زاها مرور الكرام، فنحن جميع نتحد لأجل محاربة العنصرية وزيادة الوعي ضد هذه الأزمة".

وتابع: "من الجيد ألا يصمت زاها ويخرج للحديث عن الأمر ويفضح كل الأشخاص الذين قرروا إهانته، فلا يجب أبدًا منح فرصة للعنصرية بالانتشار".

صاحب الـ72 عامًا أشار إلى أنّ نادي أستون فيلا وكريستال بالاس مع الدوري الإنجليزي يتعاونون لأجل إيجاد الأشخاص الذي هاجموا زاها ومعاقبتهم بهدف عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.

وكان نادي أستون فيلا قد أعلن في بيان رسمي تأييده لموقف زاها مؤكدًا تعاونه مع الشرطة المحلية لأجل معرفة من يقف خلف هذه الانتهاكات العنصرية.

We deplore the disgusting racist messages sent to @wilfriedzaha . We condemn all forms of racial discrimination and stand with @CPFC . We are working with the police in investigating this extremely serious matter and when the culprit is identified AVFC will issue a lifetime ban. https://t.co/Wx5wJVA1ww

كما أعلن كريستال بالاس دعمه الكامل للاعب الفريق مطالبًا بحل رادع للقضاء على كل أشكال العنصرية في الدوري الإنجليزي.

وألقت السلطات القبض على شاب بعمر 12 عامًا كان بين المتورطين في توجيه الإهانات العنصرية لزاها.

#ARRESTED| We were alerted to a series of racist messages sent to a footballer today and after looking into them and conducting checks, we have arrested a boy.



The 12-year-old from #Solihull has been taken to custody.



Thanks to everyone who raised it. Racism won't be tolerated. pic.twitter.com/oFxBUvdtV1