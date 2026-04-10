انتقادات شديدة لصفقة التعاقد الباهظة التي أبرمها نادي AZ: «هذا إهدار للمال»

فريك يانسن ليس من المعجبين بمهاجم فريق AZ ويسلي باتاتي. وهذا ما أظهره رئيس تحرير مجلة «فوتبال إنترناشونال» في بودكاست «VI ZSM».

استحوذ AZ على باتاتي الصيف الماضي مقابل 7.3 مليون يورو من نادي مكابي تل أبيب. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال نادي سانتوس، الذي نشأ فيه باتاتي، يمتلك 40% من حقوق الانتقال.

شارك باتاتي يوم الخميس لمدة 73 دقيقة في المباراة ضد شاختار دونيتسك ذات الطابع البرازيلي (التي انتهت بهزيمة 3-0). في حين كان مواطنوه في الفريق المنافس من بين الأفضل أداءً، لم يقدم هو نفسه أداءً جيدًا مرة أخرى.

يستخلص يانسن استنتاجاً مؤلماً. "هذا مال ضائع. أعتقد أنه لاعب جناح متوسط. أعتقد أنه لاعب متوسط حقاً حتى الآن."

"بالطبع يجب أن نمنحه بعض الوقت، لأنه موسمه الأول، لكن ما يقدمه لا يرقى إلى المستوى المطلوب. بالطبع كانت المباراة ضد شاختار دفاعية للغاية، وربما كان اللعب أصعب بالنسبة له، لكن حتى في اللحظات التي حصل فيها على الكرة، كان أداؤه ضعيفًا"، يقول الصحفي.

يجد يانسن ذلك مؤسفاً. "تشعر أنه لاعب فني ذو قدم يسرى حساسة، قادر على إبداع اللعب بالكرة عند قدميه، لكن ذلك لا يظهر أبداً. على الأقل ليس في ألكمار."

"عادةً ما يكون قسم الكشافة في AZ جيدًا للغاية، وغالبًا ما يكونون على صواب. بالنسبة لباتاتي، سيعتقدون هم أنفسهم أنه قد حان الوقت لكي يظهر ذلك"، يختتم يانسن.