انتفاضة قدامى الأهلي .. وإدارة النفيعي تكذب شائعات نبذهم

الراقي يبحث عن الخروج من المأزق في جولتي الحسم

يقود عبد الهادي الحداد؛ حارس مرمى الأهلي السعودي الأسبق، حاليًا انتفاضة لقدامى النادي، من أجل مساندة الفريق الذي يتأرجح بين هبوط وبقاء مع بقاء جولتين فقط على نهاية الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراتان حاسمتان في تاريخ الراقي:

الأهلي يحتل حاليًا المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 31 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة وحيدة عن الفرق التي تحتل حتى الآن مراكز الهبوط.

جمع الراقي نقاطه من الفوز في ست مباريات فقط، وتعادل في 13، فيما خسر تسعة لقاءات أخرى.

حاليًا أمام الفريق الجداوي مباراتين فقط أمام الرائد في 23 من يونيو، وأمام الشباب في 27 من الشهر نفسه، لحسم مصيره سواء بالهبوط لدوري الدرجة الأولى أو البقاء في دوري المحترفين.

وضع الفريق في الموسم الجاري دفع جمهور النادي للمطالبة برحيل الإدارة برئاسة ماجد النفيعي في أسرع وقت، لكن حتى الآن الرئيس يعد بموسم مختلف تمامًا وأنه بدأ بالفعل التجهيز للموسم الجديد.

انتفاضة قدامى الأهلي:

أمام الوضع الراهن الصعب، داعى عبد الهادي الحداد قدامى الأهلي من أجل حضور تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، لمساندة اللاعبين، موضحًا أن الحضور سيكون بشكل يومي حتى نهاية الموسم.

وأوضح عبد الهادي أن الحضور ليس مقتصرًا على اللاعبين القدامى فقط، إنما لكل من ينتمي للنادي، حتى من هم معارضين لإدارة النفيعي.

وكتب حارس الراقي الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اولا سوف ننسى كل شئ مضى إلا الاهلي، سنجتمع جميعا لاعبين حاليين وقدامى وادارة ماجد النفيعي وموسى المحياني ومؤيدين ومعارضين وننسى كل شيء من اجل الاهلي وللاهلي فقط ليبقى مجيدا وفخرا وعيدا وصرحا فريدا يطال السماء، لان الاهلي يجمعنا دائما وابدا".

وأضاف: "ثانيا خلال يومين سا اكون ومعي من يريد من لاعبي الاهلي القدامى متواجدين في مدرج النادي الاهلي بشكل يومي لنشجع السومة والمقهوي وياسر والربيعي ودانكلير والسوبر ادواردو ومدرب الفريق واداري الفريق ورئيس النادي وجميع أبطالنا داخل الملعب وخارجه لنعبر سويا الى بر الامان بإذن ألله".

واختتم: "اخيرا لست مع احد ولست ضد احد، انا فقط احب الاهلي ولا شيء غير الاهلي، ولأجل الاهلي سنعمل كل شيء، اتمنى من زملائي قدامى اللاعبين ان يرافقوني الى النادي لحضور التمارين، وابواب النادي مفتوحة الان للجميع وادارة النادي تنتظر منا هذه المبادرة، فللاهلي علينا حقوق كثيره وافضال عديدة".

إدارة الأهلي تنفي الشائعات:

تأكيدات الحداد أن إدارة الأهلي تنتظر هذه المبادرة من قدامى النادي، دفعت البعض للتساؤل حول ما أكده الإعلامي الرياضي الأهلاوي سامي القرشي..

القرشي كان قد أكد أن الأمير تركي العبد الله الفيصل طلب مرارًا وتكرارًا من الإدارة أن يحضر قدامى النادي تدريبات الفريق، لتحفيز اللاعبين، لكن طلبه قوبل بالرفض.

الامير تركي يتواصل بشكل مباشر مع الادارة وينقل لها رغبة مجموعة من لاعبي الاهلي القدامى التواجد بقرب زملاءهم داخل النادي لتحفيزهم وتشجيعهم لمباراة الرائد

ويقابل اقتراح الامير بالتأخير ثم الرفض



اليست هذه الرغبة تندرج تحت شعار التحفيز والالتفاف وجمع الاهلاويين



لماذا الرفض ! — سامي القرشي (@samialqorashi) June 13, 2022

لكن علي القرني؛ المشرف العام على العلاقات العامة بالنادي الجداوي، نفى ما ردده القرشي، برده على مبادرة الحداد، إذ أبدى ترحيب النادي بالجميع.

وكتب القرني: "كالعادة ، ولاجديد، أبناء النادي ومحبوه الأوفياء دائم سباقون ومتواجدون لدعم الأهلي حباً ووفاءً، ناديكم بين أياديكم كابتنا العزيز ؛؛ وتشريفكم لحضور التمارين والقرب من اللاعبين له أكبر الأثر ، وننتظر منكم تحديد الوقت اللي ترونه مناسب ،، وحياكم في محلكم".

لكن الإعلامي الرياضي ضيف الله الصقر أراد التأكد أكثر من أن إدارة النفيعي لم ترفض طلب أي من قدامى الفريق لحضور التدريبات، فكتب للقرني: "أولاً الف شكر كابتن عبدالهادي النجم الخلوق … ثانيا الف شكر قسم العلاقات العامة بالنادي الأهلي المميز بقيادة الخلوق علي القرني على تواصلك وتسهيل كافة الأمور لنجوم ورجالات الأهلي ولإعلام الأهلي أيضاً. لكن استاذ علي هل تم رفض طلب نجوم قدامى لحضور تدريبات الأهلي والألقتاء باللاعبين؟".

وهنا أكد المشرف العام على العلاقات العامة بالراقي تأكيده على الترحيب بالجميع: "استاذنا القدير ؛؛ الجواب موجود في طيّات كلامك وبين سطور تغريدتك بأننا كنا ومازلنا أنا وزملائي بالنادي مجندين لخدمة الكيان ورجالاته ومحبيه وتسهيل كافة الأمور من أجل كل مايخدم مصلحة الاهلي".

استاذنا القدير ؛؛

الجواب موجود في طيّات كلامك وبين سطور تغريدتك بأننا كنا ومازلنا أنا وزملائي بالنادي مجندين لخدمة الكيان ورجالاته ومحبيه وتسهيل كافة الأمور من أجل كل مايخدم مصلحة الاهلي 💚🤍 — علي القرني (@Ali_A_Alqrni) June 14, 2022

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