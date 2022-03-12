انتعاشة اقتصادية .. برشلونة يوقع على عقد رعاية مقابل 300 مليون يورو!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب نادي برشلونة من إتمام صفقة مع شركة سبوتيفاي في غضون الأيام القادمة.

وكان قد ارتبط اسم النادي الكتالوني بالشركة في وقت سابق، حيث يبحث جوان لابورتا رئيس النادي عن أي موارد مالية تضخ في حساب الفريق في الفترة القادمة.

فبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة وسبوتيفاي في المراحل الأخيرة من توقيع اتفاقية رعاية للمواسم المقبلة.

وكانت قد ترددت شائعات كثيرة عن الاتفاقية المحتملة خلال الأشهر الأخيرة واستضاف النادي بعض أعضاء سبوتيفاي في أوائل فبراير، حيث فاز برشلونة على أتلتيكو مدريد 4-2 في كامب نو.

ويعد الملعب هو أحد النقاط الشائكة الرئيسية في هذه المرحلة، ويأتي الاتفاق على أن سبوتيفاي ستحل محل "Rakuten" كراع أساسي وستظهر على قمصان الفريق.

وهناك حديث بين الطرفين حول ما إذا كان سيظهر اسم سبوتيفاي قبل أو بعد كلمة كامب نو، في محاولة لوضع الكلمة بجانب اسم الملعب التاريخي للنادي الكتالوني.

وستستمر الصفقة لمدة أربع سنوات وتؤكد مصادر موثوق منها داخل النادي أنه يمكن الإعلان عن الاتفاق في غضون الأسابيع المقبلة.

حيث يحرص الرئيس جوان لابورتا على تحصيل أي دخل بينما يتطلع إلى إعادة بناء الفريق هذا الصيف.

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه نادي أوساسونا في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد.

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