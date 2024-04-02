"انتظرونا أمام الهلال" .. مدرب الخليج يرفع راية التحدي بعد الفوز على الرائد

الهلال يُواجه الخليج يوم الجمعة القادم في دوري روشن

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أبدى بيدرو إيمانويل المدير الفني للخليج سعادته الكبيرة بالفوز على الرائد في الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي يوم أمس الإثنين، وقد شجعه ذلك الانتصار لرفع راية التحدي في وجه خصمه القادم الهلال.

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الخليج هزم الرائد بهدف نظيف خارج ملعبه مساء أمس وسيستضيف الهلال في الجولة الـ26 مساء الجمعة القادم، وذلك بعدما يلعب متصدر جدول الترتيب مساء اليوم أمام الأخدود.

إيمانويل أكد أنهم سيواجهون الهلال بهدف الاستمتاع بالمباراة، مضيفًا حسبما نقلت صحيفة الرياضية "نركز جيدًا في كل مباراةٍ نخوضها، ونحترم جميع المنافسين. اليوم احترمنا الرائد، الذي استطاع تحقيق سبع نقاطٍ في آخر ثلاث مبارياتٍ، وهذا بالتأكيد أمرٌ صعبٌ".

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تابع "انتظرونا أمام الهلال في المباراة المقبلة، سنذهب للاستمتاع بها، لأننا سنلاقي صاحب المركز الأول الذي سجَّل سلسلةَ انتصاراتٍ متتاليةً، بواقع 30 مباراةً حتى الآن، ومثل هذه المباريات، تضع اللاعبين على المحك لإثبات أنفسهم، وإظهار أنهم قادرون على منافسة أي فريقٍ".

يُشار إلى أن الهلال يتصدر جدول الترتيب بفارق 12 نقطة عن مطارده النصر، ويُجمع الجميع أنه حسم عمليًا اللقب لصالحه.

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