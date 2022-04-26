انتصر بهذه المباراة أو ارحل.. أنشيلوتي يكشف كواليس مغادرته لباريس!

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن السبب الذي جعله يرحل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في 2013.

أنشيلوتي انتقل إلى باريس في 2011، بعد فترة ناجحة في إنجلترا مع تشيلسي فاز فيها بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.

واستمتع الإيطالي بالعمل مع ليوناردو الذي لعب تحت قيادته في ميلان، ولكنه اعترف بعدم حصوله على الدعم الكافي من إدارة النادي.

لماذا رحل أنشيلوتي؟

الإيطالي المخضرم فاز مع باريس بلقب الدوري الفرنسي، وخرج أمام برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفارق الأهداف.

ولكن قراره بالرحيل عن النادي كان من مرحلة دور المجموعات، وبالتحديد قبل مباراة بورتو في ديسمبر 2012.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لشبكة "موفي ستار":"ذهبت إلى هناك بفضل ليوناردو المدير الرياضي للنادي وقتها والذي دربته كلاعب، وأعجبت كثيرًا بمشروعهم بتلك الفترة".

وأضاف:"بدأنا في تغيير هيكل الحصص التدريبية ووجبات اللاعبين، لأن اللاعبين الفرنسيين يصلون إلى التدريب قبل نصف ساعة ويغادرون بعدها بنفس الفترة، أعجبني المشروع ولكن في السنة الثانية تغيرت الأمور".

وتابع:"كنا تأهلنا بالفعل إلى مرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، وخسرنا مباراة في الدوري أمام نيس قبل أن نفوز بعدها ضد إيفيان برباعية نظيفة، وأخبروني إنه إذا لم أفوز على بورتو سيطردوني".

واستكمل:"تعجبت وسألتهم كيف يمكنهم أن يقولوا لي ذلك، لأن الأمر تسبب في خرق الثقة تمامًا، لذلك قررت المغادرة في فبراير حتى ولو أرادوا تجديد عقدي".

ماذا فعل أنشيلوتي بعد رحيله عن باريس؟

عمل بعدها أنشيلوتي في ريال مدريد وقاد الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل، وفاز بكأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية قبل الرحيل في صيف 2015.

وبعدها توجه إلى بايرن ميونخ لخلافة بيب جوارديولا هناك، وفاز بالدوري الألماني قبل الرحيل إلى نابولي بعد 18 شهرًا في ألمانيا

وانتقل إلى نابولي الإيطالي قبل الذهاب إلى إيفرتون، وبعدها عاد مرة أخرى إلى ريال مدريد الفريق الذي يعمل به حاليًا.

اقرأ أيضًا ..