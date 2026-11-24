أصدرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية حكمًا نهائيًا يُلغي قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الصادر يوم 17 مارس الماضي، ويُعيد الاعتراف بالمنتخب السنغالي بطلًا لكأس الأمم الأفريقية 2025 على حساب نظيره المغربي.

وجاء هذا القرار الحاسم عقب جلسة الاستماع التي احتضنتها مدينة لوزان السويسرية يوم 8 أكتوبر الماضي للنظر في الطعن السنغالي، ليُغلق القضاء الرياضي الدولي ملف النزاع القانوني الذي استمر لشهور طويلة حول مصير اللقب القاري.

انتصار المستطيل الأخضر وسقوط التتويج الإداري

ارتكزت حيثيات الحكم الصادر من لوزان على قاعدة جوهرية مفادها أن المواجهة النهائية التي جمعت المنتخبين في الرباط يوم 18 يناير 2026 قد استُكملت بالفعل تحت إدارة طاقم التحكيم حتى صافرة النهاية، وانتهت بفوز السنغال بهدف نظيف سجله اللاعب باب جاي في الوقت الإضافي.

ورأت هيئة التحكيم أن استناد لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي إلى المادتين 82 و84 من لوائح البطولة لاعتبار المنتخب السنغالي منسحبًا ومنح المغرب فوزًا اعتباريًا بنتيجة 3-0 يتناقض مع وقائع تقرير حكم المباراة، الذي سمح باستئناف اللعب بعد توقف دام 17 دقيقة، ما أعاد الشرعية لنتيجة الملعب وأبطل التتويج الإداري.

الكأس لا تمنح صك براءة من فوضى الانسحاب

ورغم أن الحكم أنصف النتيجة الرياضية داخل الخطوط البيضاء، فإن إعادة الكأس إلى داكار لا تعفي المنتخب السنغالي من المسؤولية عن السلوك غير الرياضي الذي شاب الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، حين غادرت عناصر الفريق أرضية الملعب لمدة 17 دقيقة اعتراضًا على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب.

ويُعد هذا التصرف خروجًا صريحًا عن مبدأ اللعب النظيف ومحاولة لفرض الضغط على قرارات التحكيم، وهو جانب لم يمنع المحكمة من إعادة اللقب، لكنه يفرض ضرورة تفعيل عقوبات انضباطية ومالية رادعة بحق المتسببين في تلك الفوضى، حتى لا تتحول مسرحية الانسحاب المؤقت إلى أداة ابتزاز وسابقة خطيرة تُهدد استقرار المباريات الكبرى في القارة الأفريقية مستقبلًا.

مرارة مغربية مضاعفة بخسارة اللقب مرتين

على الجانب المقابل، وضع هذا الحكم الكرة المغربية أمام سيناريو قاسٍ تمثل في خسارة البطولة ذاتها مرتين خلال شهور، بدءًا من الصدمة الأولى ليلة 18 يناير على أرض الرباط وبين الجماهير، حين أهدر إبراهيم دياز ركلة جزاء في اللحظات القاتلة ليذهب اللقب إلى السنغال في الوقت الإضافي.

وبعد مرور شهور عاش خلالها الشارع الرياضي المغربي على وقع تتويج إداري أعاد الكأس الغائبة منذ عام 1976 بقرار من لجنة الاستئناف، جاء حكم محكمة التحكيم الرياضية ليُسقط هذا اللقب من السجلات الرسمية ويُعيد أسود الأطلس إلى نقطة الصفر بمرارة مزدوجة.

بيت القصيد

أغلق القضاء الرياضي الدولي باب الجدل القانوني بإعادة الكأس إلى أصحاب الفوز داخل الملعب، لكن أزمة نهائي الرباط ستظل جرس إنذار للاتحاد الأفريقي بضرورة صياغة لوائح انضباطية أكثر حسمًا تردع التلويح بالانسحاب دون الحاجة إلى قلب نتائج حُسمت بالأقدام.