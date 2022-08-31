انتصار الهلال الاستثنائي .. شرارة انطلاق رغم الصعوبات!

الجميع رأى أن انتصار نادي الهلال على الفيحاء نتيجة طبيعية، ولا توجد مفاجآت، ولكنني أرى أن هذا الانتصار "استثنائي" وليس مجرد فوز بمباراة والحصول على النقاط الثلاث.

رغم كل الصعوبات الكبيرة التي تواجه فريق نادي الهلال، إلا أن رجاله داخل أرضية الملعب كانوا على قدر كبير من تحمل المسؤولية، حيث ظهر الزعيم في أول جولتين بشكل رائع ومتماسك، بقيادة الأرجنتيني الرائع رامون دياز، ولكن علينا التوقف قليلًا بعد الانتصار الذي أعتبره "استثنائي" أمام الفيحاء.

Shahid

في رحلة سريعة نستعيد سويًا ما حدث خلال الموسم الماضي، سنعود إلى شهر مايو 2022، بالتحديد يوم 3 من هذا الشهر، حينما واجه الهلال نظيره الفيحاء بالجولة 19 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

خسر الهلال بهدف دون رد في تلك المواجهة، في الوقت الذي أكد الجميع فيه أن لقب الدوري اقترب أكثر من الاتحاد، بعد تعثر الزعيم في تلك المواجهة.

بعدها حقق الهلال انتصارين بالدوري أمام ضمك ثم الاتفاق، وذلك قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء أيضًا!

دخل الهلال مباراة نهائي كأس خادم الحرمين أمام الفيحاء، وخسر الزعيم بركلات الترجيح، ليخسر الزعيم البطولة التي كادت أن تجعل الموج الأزرق يخرج بموسم صفري بلا أي لقب.

ولكن معادن اللاعبين تظهر في مثل هذه المواقف، واستطاع لاعبي الهلال الوقوف مجددًا على أقدامهم وحققوا 4 انتصارات متتالية في الدوري السعودي للمحترفين، كانوا كفيلين بتحقيق الزعيم لقب الدوري.

ومنذ هزيمة الهلال أمام الفيحاء بنهائي كأس الملك، والفريق تمكن من التماسك مرة أخرى ولم يتمكن أي فريق من إيقافه حتى الآن، حتى في ظل الظروف الصعبة التي مر بها.

وأما عن الظروف الصعبة التي أتحدث عنها، هي حرمان الهلال من التعاقد مع أي لاعب جديد، بسبب حرمانه من قيد لاعبين جدد خلال فترتي قيد بسبب قضية محمد كنو الشهيرة.

وتمكن النجوم المتواجدين حاليًا في نادي الهلال من الاستمرار في تحقيق النتائج الطيبة والمستويات المطلوبة، للجميع خلال الفترة الماضية على أنهم لا يحتاجون لأي إضافات.

ثم جاءت مباراة اليوم أمام الفيحاء، لتكون فرصة جيدة للانتقام من الفريق الذي خسر أمامه الهلال مرتين في آخر مباراتين، وخسر الزعيم كأس الملك بسببه.

انتصار الهلال على الفيحاء كان بمثابة إثبات للجميع أن الخسارة أمامه كانت مجرد شرارة انطلاقة ودفعة للأمام من أجل تحقيق الإنجازات.

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