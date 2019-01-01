انتصار آخر - مانشستر يونايتد يرفض الخسارة من توتنهام وديًا

تعرف على مجريات مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام الودية

انتصر نادي مانشستر يونايتد بهدفين لهدف على توتنهام ببطولة دوري الأبطال الودية الدولية.

مانشستر يونايتد حقق انتصارًا آخر خلال المباريات التحضيرية للموسم بعد الفوز على إنتر وليدز يونايتد.

البداية كانت من الشياطين الحمر بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق أنطوني مارسيال من تمريرة من أندرياس بيريرا.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى أوليه سولشاير، المدير الفني للشياطين الحمر، ومدرب السبيريز، ماوريسيو بوتشيتينو، عددًا من التغييرات لمنح أكبر قدر من اللاعبين الفرصة.

واستطاع لوكاس مورا تعديل النتيجة في الدقيقة 65 بعد تمريرة من سون مين.

ورفض أنخيل جوميز أن تتجه المباراة إلى ركلات الترجيح ليسجل الهدف الثاني من صناعة خوان ماتا.

جدير بالذكر أنّ السبيريز كان قد انتصار على يوفنتوس في أول مباراة تحضيرية بنتيجة 3-2 حُسمت في الثواني الأخيرة من تسديدة صاروخية لعبها هاري كين.