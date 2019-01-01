انتصاران سهلان لإسبانيا وإيطاليا وفنلندا تحقق المجد والسويد تضمن المشاركة

نتائج منطقية والمجد يُكتب للبعض..

لم يجد منتخب إسبانيا صعوبة في تحقيق انتصار ساحق على ضيفه ملطا، في المباراة التي جمعت بينهما في مدينة قادش، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

كتيبة المدرب روبيرت مورينو أسكنت شباك ملطا سبعة أهداف، في مباراة شهدت عودة سانتي كازورلا إلى التهديف على الصعيد الدولي مرة أخرى، كما سجل موراتا وباو توريس وبابلو سارابيا ودانيل أولمو وجيرارد مورينو ونافاس في هذا الفوز العريض.

سبعة أهداف سجلها سبعة لاعبين مختلفين، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها شيء مثل هذا في تاريخ المنتخب الإسباني.

وبشكل عام، فقد ضمنت إسبانيا الوصول إلى البطولة الأوروبية منذ فترة، وهذه المباراة كانت تحصيل حاصل، ولكنها شهدت رقمًا مميزًا أيضًا لسيرجيو راموس، والذي أصبح أكثر لاعب تمثيلًا للاروخا برصيد 168 مباراة.

في الوقت نفسه، فقد حقق منتخب إيطاليا هو الآخر فوزًا كبيرًا على البوسنة والهرسك بثلاثة أهداف نظيفة كانت من توقيع لورينز إنسيني وفرانشيسكو أكيربي وأندريا بيلوتي، لتواصل كتيبة المدرب مانشيني نتائجها الإيجابية وسلسلة اللا هزيمة في التصفيات.

هذه هي المرة الأولى التي ينتصر فيها المنتخب الإيطالي في 10 مباريات متتالية في تاريخها، في رقم قياسي كبير يُحسب للمدرب مانشيني.

10 - have won 10 consecutive games for their first time ever. Mancini.#BosniaItalia pic.twitter.com/cFZOsmDfIl — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 15, 2019

وعلى صعيد متصل، تمكن منتخب فنلندا من معانقة الأمجاد، وقاده نجمه تيمو بوكي، للوصول إلى الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخهم، بالفوز بثلاثية على نظيره ليشتنشتاين، في مباراة أحرز فيها نجم نورويتش سيتي ثنائية.

السويد هي الأخرى تمكنت من تأمين الوصول إلى الأمم الأوروبية في أعقاب الانتصار على رومانيا في قلب بوخاريست بهدفين نظيفين عبر ماركوس بيرج وروبين كوايسون.

منتخب اليونان انتصر على أرمينيا بهدف نظيف، بينما فازت النرويج جزر الفارو بأربعة أهداف نظيفة، في الوقت الذي حقق فيه المنتخب الدنماركي فوزًا بخماسية على جبل طارق كما فازت سويسرا على جورجيا بهدف نظيف.