انتصارات مانشيني المتتالية تسطر رقمًا تاريخيًا لإيطاليا

8 انتصارات متتالية لإيطاليا في مواجهات رسمية، رقم لم يتحقق منذ حوالي 90 عامًا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

واصل المنتخب الإيطالي سلسلة انتصاراته بالفوز على منتخب اليونان، ليصل إلى 8 انتصارات متتالية في مباريات رسمية، في رقم لم يتحقق منذ سنوات طويلة.

تمكن المنتخب الإيطالي من تحقيق الفوز على جاره اليوناني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأولمبيكو" ضمن التصفيات المؤهلة لليورو، ليحسم الأتزوري تأهله رسميًا.

وأصبح لدى المنتخب الإيطالي 21 نقطة، بفارق تسع نقاط عن وصيف المجموعة العاشرة، ويتبعهما منتخب البوسنة في المرتبة الثالثة بعشر نقاط، بفارق الأهداف عن آرمينيا، فيما تجمد رصيد أحفاد الإغريق عند خمس نقاط.

كان هذا فيما يخص التصفيات، أما على مستوى الأرقام القياسية، فإن سلسلة الانتصارات الحالية والتي وصلت إلى 8 مباريات تعد ثاني أطول سلسلة انتصارات في تاريخ المنتخب الإيطالي.

وحقق المنتخب الإيطالي في ثلاثيات الفرن الماضي سلسلة انتصارات بلغت 9 مباريات رسمية مع فيتوريو بوتزو، وبات مانشيني قريبًا من معادلتها وتخطيها خاصة مع النسق التصاعدي الذي يقدمه الأتزوري في الوقت الحالي.

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يذكر أن المنتخب الإيطالي كان قد غاب عن منافسات كأس العالم الأخيرة في روسيا، وذلك بعد خسارته من المنتخب السويدي في الملحق المؤهل للبطولة.