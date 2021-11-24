إنتر يُزيد الضغوطات على ريال مدريد بالفوز على شاختار

أشعل إنتر مجموعته في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على شاختار دونستيك بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة قبل الأخيرة بملعب سان سيرو.

ثنائية النادي الإيطالي في شباك شاختار أتت عبر إيدين دجيكو، إذ وضع البوسني هدف المقدمة في الدقيقة 61 وأمنه بثاني الأهداف في الدقيقة 67.

بهذا الفوز، وصل إنتر مؤقتًا إلى صدارة ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط، واحتل ريال مدريد الوصافة برصيد 9 نقاط وخلفه شيريف بـ6 نقاط، مع تزيل شاختار الترتيب بنقطة واحدة.

الآن أصبح لزامًا على ريال مدريد الفوز على شيريف وإلا تأهله بات في خطر، ففي حالة الخسارة يصبح لزامًا عليه الفوز في إيطاليا على إنتر الذي سيجابه خطر الخروج أيضًا حينها إن فاز شيريف على شاختار.

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ولحساب نفس الجولة بمجموعة أخرى، فاز أياكس على بشكتاش التركي بهدفين لهدف في تركيا.

تقدم أصحاب الديار عبر رشيد غزال في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، لكن سيباستيان هالير جلب التعادل للضيوف بالدقيقة 54، ثم هدف الفوز بالدقيقة 69.

أصبح إجمالي ما سجله هالير في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم تسعة أهداف في خمس مباريات، وهذه هي أولى مشاركاته بذات الأذنين.

الفوز بالنسبة لأياكس منحه النقطة 15 وأمن له الصدارة نهائيًا، فيما انتهت حظوظ بشكتاش حتى في الذهاب إلى الدوري الأوروبي باستمرارهم دون رصيد من النقاط في المركز الأخير.