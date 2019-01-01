سعود آل سويلم ومجلس إدارته يُحددون موقفهم من انتخابات النصر

الجمعية العمومية منعقدة حاليًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تنعقد حاليًا الجمعية العمومية لنادي النصر السعودي بهدف انتخاب رئيس ومجلس إدارة جديد للنادي سيتولى المسؤولية خلال السنوات الأربعة القادمة.

وتُشكل انتخابات النصر أزمة كبيرة في النادي وكرة القدم السعودية، إذ لم يتقدم أي مرشح لشغل منصب الرئيس بعد اعتذار الرئيس السابق "سعود آل سويلم" عن الاستمرار.

رسميًا | اتحاد جدة يُعلن عودة جاري رودريجز إلى تركيا

وفي الساعات الأخيرة من فتح باب الترشيح للمرة الثالثة تقدم 5 مرشحين للانتخابات انسحب منهم فيما بعد تركي الدهام ليتبقى الرباعي صالح الأطرم وصفوان السويكت،ونصر النصر وإبراهيم العثمان.

ولم تُعقد الجمعية العمومية يوم أمس الجمعة لعدم اكتمال النصاب القانوني وتقرر عقدها مجددًا اليوم السبت، وهي منعقدة بالفعل حاليًا.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن موقف آل سويلم ومجلس إدارة من الانتخابات، وهو الامتناع عن التصويت، إذ لم يتوجه أي منهم للجمعية العمومية.

يُذكر أن آل سويلم تولى رئاسة النادي بالتكليف من الهيئة العامة للرياضة الموسم الماضي، وقد نجح في قيادة الفريق لإحراز لقب الدوري السعودي للمحترفين، وطالب النصراويون باستمراره رئيسًا للنادي ولكنه صدم الجميع بقرار اعتذاره وعدم ترشحه للانتخابات رغم الضغوطات الكثيرة التي مورست عليه.