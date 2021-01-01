المطيري: سأطعن، وسأعود لانتخابات النصر بالقانون

المرشح لرئاسة النصر لم يستسلم لقرار استبعاده

أكد غانم بن مذيكر المطيري أنه سيطعن على قرار استبعاد قائمته من انتخابات نادي النصر السعودي، مشددًا على أنه لن يستسلم وسيسلك كافة الطرق القانونية للحفاظ على حقه بالترشح لمنصب الرئيس.

وزارة الرياضة السعودية كانت قد أصدرت قرارًا بحل مجلس إدارة النصر بقيادة صفوان السويكت لوجود مخالفات إدارية ومالية، ودعت لانتخابات جديدة تقدمت لها قائمتان، الأولى برئاسة مسلي آل معمر والثانية بقيادة المطيري.

وقد قبلت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية يوم أمس ملف آل معمر ورفضت الملف الخاص بقائمة المطيري بسبب عدم إرفاقه وأعضاء قائمته إقرارًا بالمسؤولية التضامنية وفق المادة 20 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

المحامي الذي يترأس قائمة جميع أعضائها من المحامين الذين يعملون في شركة قانونية واحدة أكد لصحيفة الاقتصادية أنه لن يستسلم لهذا القرار وسيُحاول إعادة ملفه للانتخابات بالقانون.

إذ قال للصحيفة السعودية "سأتخذ أي إجراء قانوني مشروع لي لإعادة ملفي، والدخول في المعترك الانتخابي. درسنا أمس مع بقية الأعضاء كل الخطوات، وكل هذا حق مشروع لنا وننتظر الإنصاف".

يُشار إلى أن اللجنة العامة لانتخابات الأندية أوضحت أنها ستستقبل اليوم الإثنين فقط الطعون ضد القائمة المرشحة للانتخابات برئاسة آل معمر، على أن يُنظر فيها غدًا قبل الإعلان يوم الأربعاء عن القوائم النهائية للمرشحين والناخبين ومن ثم إجراء الانتخابات يوم الخميس.