"انتخابات الأهلي حسمت .. وهذا اسم الرئيس الجديد"

تعرف على الفائز بانتخابات الأهلي قبل إقامتها

كشفت تقارير صحفية، عن أن انتخابات النادي الأهلي أصبحت محسومة، في ظل تنافس الثنائي زياد اليوسف وماجد النفيعي على رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأعلن الأهلي بشكل رسمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن القائمة الأولية للمرشحين، حيث ضمت قائمتي زياد اليوسف، وماجد النفيعي.

وقال الإعلامي طارق النوفل عبر برنامج "الدوري مع وليد": "هناك مشهد حضاري رائع جدًا في النادي الأهلي حاليًا، بالرغم من الاختلاف في التوجهات بتواجد إدارتين مختلفتين، وهذا الأمر من مصلحة النادي".

وتابع: "ما يريده الأمير منصور بن مشعل، سيتم اختياره، وأكدت من قبل أن الأمير منصور سيختار ماجد النفيعي قبل ترشحه بساعات".

النوفل أردف: "المشهد واضح جدًا، الأهلي إذا أراد استعادة أمجاده، هو اختيار ماجد النفيعي، والأمر انتهى وسيكون هو الفائز بالانتخابات التي ستقام يوم الثلاثاء القادم".

واختتم الإعلامي تصريحاته قائلًا: "من مصلحة الأهلي هو عدم التجارب الجديدة مع أسماء جديدة، ماجد النفيعي وفريق عمله قادرين على إعادة ولو جزء بسيط من وهج واسم النادي الكبير".

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ومن المقرر أن تقام الانتخابات يوم الثلاثاء المقبل، من أجل اختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي الأهلي، في ظل الأزمات التي يعاني منها.