"انتبهوا الفار معطل".. أزمة مثيرة للجدل تضرب لقاء الفتح والاتفاق!

تعرف على تفاصيل الأزمة التي حدثت في لقاء الفتح والاتفاق

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كشف الخبير التحكيمي فهد المرداسي، عن وقوع لقطة غريبة في مباراة الاتفاق والفتح، تتمثل في تعطل تقنية الفيديو.

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وحقق الفتح فوزًا على نظيره الاتفاق بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادي الفتح بالأحساء، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وقال المرداسي، إن التكنولوجيا بشكل عام قد تتعطل في المباريات، وفي قانون كرة القدم، هناك بعض القوانين التي تشير إلى كيفية التعامل في حالة توفر تقنية الفيديو أو لم تكن متوفرة.

وأضاف "في حالة الحكم، إذا لم يعد التواصل مع غرفة الفيديو متاحًا، فإنه يبلغ قائدي الفريقين والإداريين، بأنه بدءًا من الدقيقة 70 على سبيل المثال، لا توجد تقنية الفيديو؛ كي لا يطالبهم أحد باللجوء إلى (فار) في أي لقطة، ولكن في المباراة، عادت التقنية من جديد ليتم استئناف اللقاء بشكل طبيعي".

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ورفع الفتح رصيده إلى 37 نقطة، ليحتل المركز السادس في ترتيب دوري روشن السعودي، بعد توقيعه على الانتصار العاشر هذا الموسم، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 36 نقطة، في المركز السابع.

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