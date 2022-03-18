أنباء مقلقة لمصر .. كلوب يكشف آخر تطورات إصابة صلاح

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن آخر تطورات إصابة النجم المصري محمد صلاح ومدى تعافيه للعودة للمشاركة كأساسي.

صلاح تعرض لإصابة في القدم يوم السبت الماضي خلال فوز الريدز على برايتون، ليجلس على دكة البدلاء أمام آرسنال يوم الأربعاء، بالمواجهة التي فاز فيها فريقع بهدفين نظيفين بالدوري الإنجليزي.

وظهر صاحب الـ29 سنة كبديل في الشوط الثاني، ولكنه لم يظهر في أفضل حالاته البدنية، لتزداد الشكوك حول جاهزيته.

ومن جانبه تحدث كلوب قبل مواجهة الريدز القادمة بعد غد الأحد، ضد نوتينجهام فورست بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عن آخر مستجدات إصابات فريقه.

وقال الألماني في المؤتمر الصحفي للقاء:"ترنت آرنولد يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، لذلك لن يشارك ضد نوتينجهام وسيغيب كذلك عن معسكر منتخب إنجلترا".

وأضاف:"هذه أخبار ليست جيدة، سنرى كم من الوقت سيستغرق لعودته، محمد صلاح أيضًا لديه مشكلة في قدمه بعد مباراة آرسنال وسنقوم بتقييم موقفه".

وتأتي هذه الأنباء لتثير مخاوف كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر قبل التوقف الدولي، حيث يستعد الفراعنة للعب ضد السنغال يوم 25 مارس الجاري في ذهاب المرحلة الفاصلة من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

يذكر أن صلاح نجح في تسجيل 28 هدفًا وقام بصناعة 10 في 36 مباراة لعبها مع ليفربول بكل البطولات هذا الموسم.

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