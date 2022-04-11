أنباء عن بيع سان جيرمان ورحيل الخليفي .. وباريس يرد!

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان قد يُعرض للبيع في الأشهر المقبلة عقب الخروج الأوروبي الأخير ضد ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكر إيدو أجييري الصحفي في برنامج "الشيرينجيتو"، والذي أكد أن ملاك النادي فقدوا الأمر في مشروع باريس سان جيرمان.

وأكد كذلك أن ناصر الخليفي رئيس النادي لن يتواجد في منصبه بعد كأس العالم قطر 2022 والذي يقام في الشتاء القادم، وسيكون هناك قادة غيره.

كل ذلك من المفترض أن يؤثر بشكل مباشر على مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي ارتبط بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف القادم.

ما هو رد باريس سان جيرمان على تلك الأنباء؟

بحسب ما أكد الصحفي الإسباني أندرياس راموس العامل في صحيفة "آس" فكل الأنباء التي تخص بيع النادي في الفترة المقبلة هي أنباء غير صحيحة.

النادي الفرنسي رد بشكل واضح وصريح بحسب ما أكد، وقال عبر حسابه في موقع "تويتر" أن كل تلك الأنباء "ملفقة".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد اقترب من استعادة لقب الدوري الفرنسي بعد الفوز بستة أهداف لهدف على كليرمونت بدوري أبطال أوروبا.