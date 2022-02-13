أنباء سعيدة لنيوكاسل .. السعودية تضخ المزيد من الأموال في صندوق الاستثمار

تقارير صحفية تشير بوجود مخططات اقتصادية سعودية قد تساهم في نمو مشاركة المملكة في المجال الرياضي بشكل أكبر.

وتخطط المملكة العربية السعودية للاستثمار في مجالات مختلفة، وهو أمر لم تخفيه الدولة قط، بل تتخذ خطوات جديدة لكي تطور الوضعية الاقتصادية لديها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الحكومية فإن المملكة العربية السعودية ستحول 4٪ من أسهم شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة "أرامكو" إلى صندوق الثروة السيادية "PIF"، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 80 مليار دولار على أساس القيمة السوقية للشركة.

ويأتي إعلان وكالة الأنباء السعودية الحكومية، بعدما قدرت قيمة شركة النفط بأقل من 2 تريليون دولار بقليل، وعندما أصبح يتم تداول النفط ب 90 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014.

ماذا تنوي المملكة؟

تنوي المملكة نقل الحصة إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للدولة والذي كان وسيلة للاستثمار في مختلف القطاعات، بداية من "أوبر" إلى فريق نيوكاسل يونايتد لكرة القدم.

وسيساعد نقل الأسهم على تعزيز الأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة، والتي من المتوقع أن تنمو إلى حوالي 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) بنهاية عام 2025، وفقًا لما أوردته السعودية نفسها.

ومع ذلك، قد لا تكون أحدث صفقة قادمة تتعلق برأسمال أرامكو، حيث ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخرًا أن المملكة العربية السعودية تخطط لبيع المزيد من أسهم أرامكو وتهدف إلى بيع أسهم تصل إلى 50 مليار دولار.

وأكملت الصحيفة بأن أكبر شركة نفط في العالم، أعطت أكبر طرح عام أولي في العالم في نهاية عام 2019، حيث جمعت 29.4 مليار دولار.

ثم تم تحويل عائدات هذا العرض إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهي الأداة التي اختارها الأمير محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد السعودي والتنويع من عائدات النفط.

فمن الواضح الآن أن المملكة السعودية تنوي لضخ المزيد من الأموال في صندوق الاستثمار، حتى يتسنى لها المشاركة بشكل أعمق في المجالات الرياضية، ويبدو أن التطور المرتقب في وضعية نادي نيوكاسل بات قريبًا.

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