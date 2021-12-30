أنباء سعيدة لريال مدريد بشأن إصابة لاعبيه بفيروس كورونا

حملت التقارير الصحفية الإسبانية، أنباء سعيدة لنادي ريال مدريد، بشأن إصابة بعض لاعبي الفريق بفيروس كورونا، قبل استئناف الفريق مبارياته هذا الموسم.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي يوم الأربعاء، للإعلان عن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، والتي ضربت أربعة لاعبين هم: تيبو كورتوا، وفينيسيوس جونيور، وفيديريكو فالفيردي، وإدواردو كامافينجا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن نتيجة فحوصات ثلاثة من اللاعبين تحولت إلى سلبية اليوم، وسيعود إلى التدريبات مع فريقهم في أسرع وقت ممكن.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة الإسبانية، فإن الثلاثي الذي تعافى من فيروس كورونا هم، كوروتوا، فالفيردي، بالإضافة إلى الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا، بينما سيحتاج فينيسيوس إلى مزيدًا من الوقت لمعرفة موقفه النهائي.

وسيخضع اللاعب البرازيلي إلى فحص جديد من المنتظر أن تظهر نتيجته يوم الجمعة، لتحديد موقف اللاعبين من المشاركة في المباراة القادمة أمام خيتافي بالدوري الإسباني.

وفي سياق متصل، فجرت الصحيفة الإسبانية مفاجأة بشأن إصابة لوكا يوفيتش وتحول نتيجة فحصه إلى إيجابية صباح اليوم الخميس، بعدما كانت سلبية في فحص الأربعاء.

وسيتعين على المهاجم الصربي، الانتظار حتى فحص الجمعة مثل زميله فينيسيوس لمعرفة موقفه من المشاركة أمام خيتافي، أو أليكانو في كأس ملك إسبانيا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي عصر يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.