أنباء سارة لجمهور برشلونة بشأن موقف بيدري

حملت الأنباء الصحفية، بعض الأنباء السارة لجمهور برشلونة، بشأن إصابة لاعب الفريق، بيدري وموعد عودته للملاعب من جديد، بعد غيابه عن الملاعب منذ عدة أشهر.

وكان بيدري قد تعرض للإصابة في مواجهة بايرن ميونخ في الـ 14 سبتمبر الماضي، وعاد بشكل متسرع ضد بنفيكا في نهاية الشهر نفسه وأصيب من جديد.

وعانى بيدري من الإرهاق بشكل واضح في الموسم الماضي، حيث خاض النجم الشاب حوالي 72 مباراة، وتجاوز الـ 5000 دقيقة.

وتوج اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، جهوده في الموسم الماضي مع برشلونة ومنتخب بلاده، بالفوز بلقبي "الفتى الذهبي"، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العام من فيفا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن موعد عودة بيدري اقترب، خاصة بعدما نشر اللاعب صورة له وهو يضحك في تدريبات برشلونة على العشب مرتديًا حذائه.

ولم يشارك بيدري هذا الموسم مع الفريق الكتالوني، إلا في أربع مباريات فقط، اثنين في الدوري أمام ريال سوسييداد، وأتلتيك بيلباو، ومثلهما في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مايوركا، في الدوري الإسباني يوم 2 يناير 2022، عقب نهاية عطلة أعياد الميلاد.

وسيكون من الصعب على بيدري اللحاق بمباراة مايوركا، وقد يحصل على جزء من الوقت في مباراة غرناطة يوم 8 يناير أو على أقصى تقدير أمام رايو فالييكانو يوم 19 من العام ذاته.