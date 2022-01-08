أمير قطر عن مبابي : لن نمنعه من الرحيل لو أراد ذلك !

أكد ناصر العطية أمير قطر وابن عم مالك نادي باريس سان جيرمان، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي يمكنه الرحيل عن الفريق لو أراد ذلك.

العطية صاحب تاريخ طويل في الرياضة، حيث سبق أن حصل على الميدالية البرونزية في الرماية بأولمبياد لندن 2012، وحصد بطولة داكار لسباق السيارات في 3 مناسبات سابقة.

وتحدث الأمير القطري إلى صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن بعض القضايا الهامة التي تخص باريس سان جيرمان وبرشلونة.

وقال العطية عن مستقبل كيليان مبابي:"أنت تعرف، عندما يريد شخص ما مغادرة النادي، فليس من السهل أبدًا الاحتفاظ به".

واما عن عشقه لبرشلونة:"قطر هي مالكة باريس سان جيرمان، وعائلتي تنتمي لهذا النادي، لكن قلبي أيضًا في برشلونة".

رؤية ميسي في برشلونة أم باريس:"لهذا وقعنا معه، ميسي هو رقم 1 بغض النظر عن عمره، فاز بكل شيء والآن يلعب بشكل جيد للغاية ونحن نحترمه كثيرًا".

المرشح الأقرب للفوز بكأس العالم في قطر:"أعتقد أن الأمر سيكون بين الأرجنتين وفرنسا وإيطاليا، أنا آسف جدًا لإسبانيا".

وفي نهاية حديثه توقع العطية رؤية نسخة غير مسبوقة من كأس العالم، عندما تستضيف قطر البطولة في شهر نوفمبر القادم.

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