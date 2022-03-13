"أموال باريس سان جيرمان ليست أبدًا الخيار الأفضل"

يعتقد أريجو ساكي أسطورة نادي ميلان الإيطالي أن جيانلويجي دوناروما أخطأ بشكل فادح عندما ترك "الروسونيري" للانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2021.

دوناروما تلقى انتقادات حادة بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-1 في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وهي النتيجة التي أقصت العملاق الباريسي من المسابقة.

وارتكب دوناروما خطأً فادحًا في الهدف الأول بعد ضغط كريم بنزيما عليه، وهو ما تسبب في عودة ريال مدريد التاريخية.

ويرى ساكي أن دوناروما اختار المال فقط بانتقاله إلى باريس سان جيرمان، وهو خطأ كبير في عالم كرة القدم.

وقال ساكي في تصريحات لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية عن دوناروما: "لقد أخطأ في اختيار المال، كما أخبرت والده ووالدته في الصيف الماضي هنا في ميلان".

وأضاف: "كان عليه أن يبقى هنا في ميلان، ليس من أجل الامتنان للنادي، ولكن لأنه كان المكان المثالي له للنمو، لا تغادر أبدًا الأماكن التي تشعر فيها بالرضا".

واختتم ساكي: "لكنه يظل بطلًا عظيمًا، لقد عرفته منذ أن كان طفلًا في فرق الشباب الوطنية".

دوناروما انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ميلان في صيف 2021، وهو يعاني على مقعد الحارس الأساسي في "حديقة الأمراء"، حيث يتنافس مع الكوستاريكي المخضرم كيلور نافاس.

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