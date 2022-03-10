"امنحوا أنفسكم قسطًا من الراحة" .. نيمار يوضح حقيقة الخلاف بينه وبين دوناروما

رد نيمار على المعلومات التي كانت قد نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية صباح اليوم بوجود مشاجرات بينه وبين حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وكان باريس سان جيرمان فريق نيمار قد خسر يوم أمس بثلاثية مقابل هدف من ريال مدريد، ليودع الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشف تقرير سابق أعدته صحيفة "ماركا" أن الجناح البرازيلي قد وبخ حارس مرمى الفريق، وحدث تبادل للاتهامات عن التقصير بين اللاعبين، قبل أن يوضح نيمار أن كل هذه مجرد شائعات لا صحة لها.

كيف وضح نيمار ما حدث؟

نشر نيمار جناح الفريق الباريسي محادثة جرت بينه وبين زميله دوناروما عبر تطبيق "WhatsApp" يتحدث فيها الثنائي حول الأخبار المنتشرة عن وجود خلاف بينهما.

وبدأت المحادثة من طرف دوناروما الذي أرسل لنيمار رابط خبر صحيفة "ماركا" التي تتحدث عن وجود المشكلة.

وأضاف الحارس الإيطالي: "أنا آسف حول ما حدث بالأمس، هذه الأخبار غير مقبولة".

وأجاب نيمار: "يا صديقي! استرخ! هذا يمكن أن يحدث في كرة القدم، نحن فريق ونحن معك".

وواصل: "ما زلت صغيرًا جدًا وسوف تكسب الكثير، حافظ على انتباهك ودعنا نستمر".

ثم كتب نيمار تدوينة عبر إنستجرام للكشف عن حقيقة الأنباء المنتشرة، حيث قال: "أكره المجيء إلى هنا والتحدث عن الأخبار، لكن ما ورد في المنشور السابق كذب".

واختتم: "لم يكن هناك قتال داخل غرفة الملابس، الصحفيون غير الأكفاء الذين يريدون الترويج لأنفسهم، امنحوا أنفسكم قسطًا من الراحة، حسنًا؟".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة نادي بوردو في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الفرنسي الأحد المقبل.

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