أمم إفريقيا بطعم كورونا .. مالاوي تدفع ثمن لوائح كاف الجديدة!

بدأ منتخب مالاوي مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، اليوم الأثنين، أمام منتخب غينيا بتواجد أربع لاعبين فقط على دكة بدلاء الفريق ليصبح أول ضحايا لوائح الكاف الجديدة.

وسقط منتخب مالاوي في أول مبارياته أمام غينيا بنتيجة هدف مقابل لاشيء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثانية.

ماذا حدث في المباراة؟



منتخب مالاوي دخل مباراته الأولى وهو غائب عن صفوفه 6 لاعبين، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

واضطر مالاوي خوض المباراة أمام غينيا، ويجلس على مقاعد البدلاء، 4 لاعبين فقط بينهم حارسي مرمى فقط، تطبيقًا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الخاصة بفيروس كورونا.

وجلس على مقاعد بدلاء مالاوي كل من: تشارلز ثومو (حارس مرمى)، وليام ثول (حارس مرمى)، ريتشارد امبولو وزبرون كاليما.

وبالفعل أثناء المباراة اضطر المنتخب المالاوي لاسخدام تغييران فقط، امبولو دخل في الدقيقة 65 بينما كاليما في الدقيقة 80.

ما هي لوائح كاف الخاصة ببطولة أمم إفريقيا؟

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أصدر قوانين صارمة قبيل انطلاق البطولة، حيث طالب الفرق بلعب المبارايات إذا كان لديها ما لا يقل عن 11 لاعبًا متاحًا تظهر نتيجة اختبارهم لكوفيد-19 سلبية..

وأن حالة عدم وجود حارس مرمى، يجب على لاعب آخر من الفريق أن يحل محل حارس المرمى، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين 11.

أما في حالة الفريق الذي لا يتوفر به أحد عشر (11) لاعبًا، سيتم اعتباره أنه خسر المباراة على الأقل 0-2، ولكن قبل تطبيق ذلك سيتعين على اللجنة المنظمة وحدها اتخاذ القرار المناسب.





اقرأ أيضًا:

تحليل المغرب وغانا | مجرد أداء واجب؟!

مثل مناديل الجيب وهل يدرب بوتشيتينو المغرب .. ردود أفعال أداء حكيمي ضد غانا!