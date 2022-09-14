"أمريكا مختلفة!".. كلوب يتهكم على بولي بعد اقتراحه المثير

مالك تشيلسي يريد وضع بصمته سريعًا

تهكم الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول على مطالبات مالك تشيلسي الجديد تود بولي بإقامة دوري للشمال والجنوب في إنجلترا.

وقال كلوب عقب انتصاره على أياكس في دوري أبطال أوروبا بهدف متأخر عن طريق جويل ماتيب إن بولي "لم ينتظر كثيرًا" ليطرح هذا الطرح، على حد تعبيره.

على البريميرليج التعلم!

وكان بولي قد دعا إلى تغيير نظام الدوري الإنجليزي بحيث يكون هناك دوري لأندية الشمال وآخر لأندية الجنوب ثم تتم تصفية نهائية، قائلًا إن على البريميرليج لابد أن "يأخذ الدرس" من الكرة الأمريكية التي تدر الآن الكثير من الأرباح.

ورأى بولي أن هذا يدعم اقتصاد الدوري الإنجليزي ويرفع من عائداته إلى درجة كبيرة.

سخرية كلوب

حينما سئل كلوب عن هذه المطالبات من بولي ، قال: "لم ينتظر كثيرًا.. كم هذا عظيم؟!.. أتساءل عما إذا كان سيجد موعدًا للعب تلك المباريات!".

وكان كلوب قد اشتكى بشكل واضح من الجدولة المضغوطة لمباريات ليفربول، قائلًا إنه يريد أن "ينخفض الإيقاع بعض الشيء".

وأضاف كلوب عن اقتراح بولي ساخرًا: "الأمر مختلف كليًا في أمريكا، هل سيجلب معه هارلم جلوبتروترز (فريق كرة سلة أمريكي استعراضي) أيضًا؟".