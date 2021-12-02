أمريكا أم قطر؟ .. تضارب حول وجهة حمد الله المقبلة

يبدو أن جميع سبل عودة النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى فريقه السابق النصر قد انقطعت، بعد اتخاذه قرارًا بمغادرة العاصمة السعودية الرياض صباح اليوم الخميس.

النصر اتخذ قرارًا منذ أيام مضت بفسخ التعاقد مع عبد الرزاق حمد الله لأسباب قانونية، لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بشكل رسمي من جانب النادي العاصمي.

عبد الرزاق حمد الله يسافر إلى أمريكا:

كشف الإعلامي الرياضي أحمد الجدي، عن مغادرة عبد الرزاق حمد الله إلى المطار، من أجل السفر إلى أمريكا، بعد نهاية علاقته التعاقدية مع نادي النصر.

الجدي نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المغربي عبد الرزاق حمد الله يغادر حاليًا إلى المطار، متوجهًا إلى أمريكا، بعد نهاية علاقته التعاقدية بنادي النصر".

وتم تداول الأخبار بشكل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن سفر حمد الله إلى أمريكا ليكون رفقة عائلته، ليتم التأكيد على أنه أسدل الستار على علاقته مع نادي النصر.

تعديل الى امريكا* — احمد الجدي (@ahmed_aljadi68) December 1, 2021

حمد الله يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة!

ونشر المغربي حمد الله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عبر خاصية "ستوري" صورة يوثق فيها تواجده في العاصمة القطرية الدوحة.

وصول حمد الله إلى الدوحة جاء عكس ما تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الماضية.

تواجد عبد الرزاق حمد الله في قطر يفتح باب التكهنات حول اقتراب توقيعه مع أحد الأندية القطرية خلال الفترة المقبلة، لتكون محطته القادمة بعد فسخ تعاقده مع نادي النصر.

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