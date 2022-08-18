أمرابط: سأتواجد في مرسول بارك قريبًا

رسالة مهمة من أمرابط لجمهور النصر

وجه المغربي نور الدين أمرابط؛ جناح نادي النصر السابق، ولاعب آيك أثينا اليوناني الحالي، رسالة خاصة إلى جماهير العالمي، قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022-2023.

ماذا قال أمرابط لجماهير النصر؟

نشر أمرابط تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يطلب من جماهير النصر خلالها بحجز التذاكر الموسمية للفريق، مؤكدًا على أنه سيحضر إلى ملعب مرسول بارك قريبًا.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "إلى كل مشجعي نادي النصر الأعزاء، لدينا ذكريات طيبة سويًا في ملعب مرسول بارك، احجز تذكرتك الموسمية، وأحاول أن أحضر مباراة معك عندما أكون في الرياض إن شاء الله".

وعبرت الجماهير عن سعادتها من موقف اللاعب المغربي، بعد تشجيعه للجماهير على حجز التذاكر الموسمية، لدعم النادي ماديًا.

ماذا يقدم نور الدين أمرابط حاليًا مع آيك أثينا؟

اعلن نادي النصر عن رحيل نور الدين أمرابط بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021، وذلك بعد نهاية عقده مع العالمي.

أمرابط انتقل إلى آيك أثينا في صفقة انتقال حر، ولعب مع الفريق 31 مباراة الموسم الماضي 2021-2022، وقدم مستوى طيب ليصبح أحد العناصر الأساسية بالفريق.

نور الدين سجل 6 أهداف في مختلف المسابقات، وصنع 4 أهداف لزملائه اللاعبين، وحصل على الكارت الأصفر 7 مرات طوال الموسم.